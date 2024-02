Champions League: Rot und Elfer-Schock! Bitterer Bayern-Abend in Rom

Der frühere Dortmunder Ciro Immobile (69.) traf den Rekordmeister mit seinem Foulelfmeter nach der Roten Karte gegen Dayot Upamecano (67., grobes Foulspiel) am Valentinstag ins Herz. Tuchel verfolgte das grausige Geschehen bisweilen kopfschüttelnd und mit den Händen vor dem Gesicht. Der FC Bayern blieb wie auch schon in Leverkusen ohne Schuss auf das gegnerische Tor.

Musiala lässt Führung liegen

Von Beginn an waren die Münchner die tonangebende Mannschaft, verpassten aber durch Harry Kane und Jamal Musiala eine frühe Führung in der Partie. Kurz vor der Pause ließ Musiala nach einer beeindruckenden Ballstafette die beste Möglichkeit der Bayern liegen, platzierte seinen Schuss aus fünf Metern einen Tick zu hoch (40.).

Upamecano fliegt vom Platz, Immobile eiskalt

Lange Zeit passierte nicht viel, bis sich die Ereignisse in wenigen Sekunden überschlugen: Nach einem langen Lauf von Felipe Anderson ging Ciro Immobile ins Dribbling und gab im Strafraum auf Isaksen ab. Der Däne schoss in Richtung des Bayern-Tores - und wurde dabei von Dayot Upamecano mit offener Sohle auf dem Knöchel getroffen. Schiedsrichter Francois Letexier entschied auf Elfmeter und stellte seinen Landsmann Upamecano mit Glatt Rot vom Platz.

Immobile nahm das Geschenk an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 für die Römer (69.), Tuchel brachte in der Folge Matthijs de Ligt für Leon Goretzka in die Mannschaft.

In der Folge blieb Bayern weiter harmlos und fand keine Lücken in der diszipliniert verteidigenden Lazio-Defensive. Das Rückspiel in München findet am 5. März statt.