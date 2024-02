FC Bayern: "Für welchen Preis sollte man das tun"?

Nicht einmal ein Jahr nach seiner Vorstellung sitzt Thomas Tuchel beim FC Bayern schon wieder auf gepackten Koffern - besser gesagt auf einer Alubox. Dieses Sinnbild kreierte der scheidende Coach mit der Wahl seiner ungewöhnlichen Sitzgelegenheit beim 2:1-Sieg gegen RB Leipzig am Samstag selbst.

Doch zugleich weckte Tuchel noch andere Assoziationen - ob gewollt oder ungewollt: Zum Beispiel drängte sich der Vergleich zu Marcelo Bielsa auf. „El Loco“, berühmt berüchtigt für seine kauzige Art - und bekannt für seine Vorliebe für ausgefallene Sitzgelegenheiten. Der blaue Eimer, auf dem er bei Leeds United einst an der Seitenlinie saß, wurde zum Kultgegenstand.

Dass Tuchels Alukoffer auch bald im Fanshop des FC Bayern auftauchen wird, darf allerdings bezweifelt werden. Denn eine Ära wie sie Bielsa beispielsweise in Leeds von 2018 bis 2022 geprägt hat, war Tuchel bei den Bayern nicht vergönnt.

Tuchels kurze Bayern-Episode passt ins Gesamtbild

Seine im Sommer nach nur etwas mehr als einem Jahr endende Amtszeit wird vielmehr als eine Episode in die Chronik des Rekordmeisters eingehen. Dennoch passt Tuchels relativ kurzes Kapitel an der Säbener Straße ganz gut in die jüngere Geschichte der Bayern-Trainer.