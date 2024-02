FC Bayern: Hitziger Kimmich-Zoff mit Co-Trainer!

Bittere Tage für den FC Bayern! Der deutsche Rekordmeister hat in Bochum die dritte Pflichtspiel-Pleite in Folge kassiert und den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Das Team von Trainer Thomas Tuchel unterlag beim VfL Bochum mit 2:3 (1:2) und rutscht immer tiefer in eine Krise.