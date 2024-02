Neuer und Neuzugang fehlen - aber Bayern-Duo kehrt vor Kracher in Leverkusen zurück

Trainer Thomas Tuchel hatte bereits am Samstag nach dem 3:1 gegen Gladbach die Hoffnung geäußert, dass Kimmich und Upamecano bis zur Partie am Samstag ( ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) beim Spitzenreiter wieder fit werden.

Beide Spieler hatten sich beim 1:0 gegen Union Berlin am 24. Januar verletzt. Kimmich zog sich eine schmerzhafte Schulterblessur zu, Upamecano fiel wegen eines Muskelfaserrisses im linken hinteren Oberschenkel seitdem aus.

Gute Nachrichten gibt es zudem von Abwehrchef Min-Jae Kim: Er wird am Donnerstag in München zurückerwartet, nachdem er beim Asien-Cup mit Südkorea im Halbfinale an Jordanien gescheitert war (0:2).