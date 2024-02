FC Bayern: "Thomas Tuchel darf sich wehren" - Kolumne von SPORT1-Experte Stefan Effenberg

VfB-Aufschwung wird „in der Champions League enden“

Das ist die Handschrift von Sebastian Hoeneß und das wird in der Champions League enden. Besonders angetan bin ich von Waldemar Anton. Diesen Pass in die Schnittstelle vor dem 1:0 von Undav habe ich noch nie von einem Innenverteidiger in der Bundesliga gesehen. Ich hoffe, dass er es in die Nationalmannschaft schafft. Das hat er sich durch seine konstant guten Leistungen verdient. Hoeneß hat viele Spieler besser gemacht und weiterentwickelt.