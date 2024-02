FC Bayern: Tuchel? Die Probleme liegen tiefer - Kommentar von SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger

Und am Ende ist immer der Trainer schuld - so lautet der uralte Fußball-Mechanismus. Klar, den vielleicht wichtigsten Kopf der sportlichen Führung auszutauschen ist meistens bequemer, günstiger und verspricht schnellen Erfolg.

Der Trainer-Verschleiß an der Säbener Straße ist seit Jahren einfach zu groß. Und immer wieder kam das Team dabei augenscheinlich zu gut weg.

Tuchel kommt der Mannschaft entgegen

Anders als die Pleite in Leverkusen ist die Niederlage von Rom nicht primär die Schuld des Trainers. Die Spieler haben diesmal jene Aufstellung und Taktik bekommen, die mannschaftsintern am meisten geschätzt wird. Jetzt hätten die Profis aber liefern müssen.

Insgesamt wird das Bild, das man vom Kader der Bayern gewinnt, klarer: Zu wenig Führungskräfte, zu viele Mitläufer, die in großen und wichtigen Spielen das „Bayern-Gen“ vermissen lassen.

Ergebnisse wie in Leverkusen oder Rom sind dann das Ergebnis einer Kaderplanung, die im Sommer chaotisch wirkte und offenkundig fehlerbehaftet verlief.

Hat man sich in München vielleicht zu sehr auf den Mega-Transfer von Harry Kane fokussiert?

Die Bayern-Spieler müssen es selbst richten

Fakt ist: Dieser Kader besitzt kein gesundes Gleichgewicht. Es mangelt an Typen, es mangelt an Erfahrung, es mangelt an Abgebrühtheit.