Tuchel-Hoffnung heißt Hoeneß - Flick-Comeback beim FC Bayern hätte einen Haken

„Es war klar, dass diese Frage jetzt kommt“

Flick-Comeback hätte einen Haken

Da ist es naheliegender, dass die Bayern mit Tuchel bis Sommer durchziehen. Ziel: Platz zwei in der Bundesliga und mindestens das Viertelfinale in der Champions League. Danach will man sich offenbar mit Max Eberl, der bereits am 1. März als Sportvorstand zu den Münchnern stoßen soll, einen neuen Kader aufbauen, der dann die Liga wieder dominieren kann.