FC Bayern: Warum Tuchel weitermachen darf, was das mit Flick und Eberl zu tun hat

Ex-Bayern-Erfolgstrainer Flick wäre verfügbar

Dass der 50-Jährige vorerst weitermachen darf, liegt auch in den Umständen begründet. Schnelle Trainer-Alternativen fehlen derzeit – fast. Denn immer häufiger ist im Umfeld des Vereins ein Name zu hören: Hansi Flick.

Der ehemalige Erfolgstrainer der Bayern wäre sofort verfügbar und könnte wie schon 2019, als er das Traineramt vom glücklosen Niko Kovac übernahm, für eine Belebung in der verunsicherten Mannschaft sorgen.

Umgekehrt darf man davon ausgehen, dass Flick sich von einem Comeback bei den Bayern überzeugen lassen würde. In München erlebte er seine beste Zeit als Trainer und holte reihenweise Titel – darunter die Champions League im Corona-Jahr 2020.

Bei Flick gibt es auch Probleme

Damals hatte er die Bayern-Bosse – und hier vor allem den damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic – öffentlich fast schon vorgeführt und nach dem Aus in der Champions League bei Paris Saint-Germain via Fernsehinterview verkündet, dass er sich Gedanken darüber mache, den Verein zu verlassen. All das während die Verantwortlichen gerade auf dem Weg zum Flughafen waren. Das passierte nicht zufällig. Das nahm ihm Hoeneß übel.