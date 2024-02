FC Bayern: Verwirrung um Vier-Augen-Gespräch! Wie lief das zwischen Tuchel und Dreesen wirklich?

Um 20:55 Uhr, also eine gute halbe Stunde nach Schlusspfiff , trat Jan-Christian Dreesen am Samstagabend nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig vor die Presse. Es war kein euphorischer Auftritt, aber man spürte die Erleichterung beim CEO des Rekordmeisters.

„Gemeinsam“, „miteinander“ – in jedem Satz machte der Vorstandsboss klar, dass es auch Tuchels Entscheidung ist, im Sommer getrennte Wege zu gehen.

Tuchels Version unterscheidet sich von Dreesens

Was Dreesen nicht wissen konnte: Fast gleichzeitig entspann sich noch auf dem Feld ein Dialog zwischen Tuchel und Sky -Reporter Patrick Wasserziehr, der nahelegt, dass es eben doch nicht so einvernehmlich lief, wie die Bayern-Bosse behaupten.

Geht Tuchel doch nicht freiwillig?

Seine Aussagen passen irgendwie in dieses konfuse Bild. Bereits am Freitag, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel , hatte Tuchel immer wieder den Eindruck vermittelt, es habe sich doch eher um eine einseitige Entscheidung des Vereins gehandelt. Zumindest wich er von der allgemeinen Sprachregelung aus der Pressemitteilung vom Mittwoch ab.

Während dort die Trennung als „Ergebnis eines einvernehmlichen Gesprächs“ beschrieben wurde, sagte Tuchel am Freitag: „Ich bin mir nicht sicher, ob es die Option gab, dass ich das entscheide.“

Dreesen wischte das jedoch beiseite und pochte in der Mixed Zone auf die Version vom Mittwoch: „Das haben wir gemeinsam gesagt. (…) Wenn er nicht der Meinung gewesen wäre, hätten wir nicht zusammen in einer Pressemitteilung gesagt, dass wir uns einvernehmlich trennen.“

Der wahre Inhalt des Vier-Augen-Gesprächs bleibt also ein Rätsel. Obendrein wirkt die Trennung aus diesem Blickwinkel, in dem Dreesens und Tuchels Versionen abweichen, nicht gerade friedlich.

Wer trägt wieviel Verantwortung?

Erneut geht es um die Deutungshoheit beim FC Bayern. Und der Noch-Trainer will offenkundig nicht hinnehmen, dass der Eindruck entsteht, er habe irgendwie aufgegeben. Er will weiterhin als Kämpfer erscheinen.

Derweil schickt sich Dreesen an, die Verantwortung für die verkorkste Saison doch wieder etwas mehr Richtung Tuchel zu schieben – oder zumindest weg von der Mannschaft und sich selbst.

Bliebe da noch die Mannschaft, die in oben genannter Pressemitteilung explizit in die Pflicht genommen wurde und die auch durch Tuchels Aussage, er sei nicht das einzige Problem beim FC Bayern, noch mehr in den Fokus der Kritik gerückt ist.