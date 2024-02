Überraschung um Flick! Ex-Bundestrainer engagiert Star-Berater

Überraschung um Hansi Flick! Der ehemalige Bayern- und DFB-Trainer hat offenbar seinen Berater gewechselt. An seiner Seite steht in Zukunft kein Geringerer als Star-Berater Pini Zahavi. Das berichtet Sky .

Wiedervereinigung mit Lewandowski?

Wie Sky berichtet, ist der 58-Jährige einer der großen Namen auf der Liste des FC Barcelona, die sich zum Ende der Saison von Cheftrainer Xavi trennen werden. Eine mögliche Wiedervereinigung des einst so erfolgreichen Duos scheint also im Bereich des möglichen zu sein. Lewandowski muss bei den Katalanen immer wieder Kritik einstecken und erzielte in dieser Saison für ihn unterdurchschnittliche 15 Treffer in 32 Pflichtspielen.