Nächster Bayern-Ausfall! Davies-Diagnose veröffentlicht

Linksverteidiger Alphonso Davies erlitt beim Sieg gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) am Samstag eine Innenbandzerrung am linken Knie und muss vorerst pausieren, das teilten die Bayern nach Untersuchungen am Abend mit. Der Kanadier hatte sich in der Schlussphase das Knie verdreht und musste ausgewechselt werden.