Kommt Zidane zu Bayern? "Einer der perfekten Vereine für ihn"

Sein Ex-Mitspieler Christoph Dugarry, mit dem Zidane zwischen 1992 und 1996 zusammen bei Girondins Bordeaux spielte, sprach bei RMC Sport über Zidanes mögliches Interesse am FC Bayern.

„Lernt er Deutsch? Das glaube ich nicht. Aber die Stadien sind voll, die deutsche Liga ist toll. Ich glaube, jeder Trainer träumt davon, einen Verein wie den FC Bayern zu trainieren. Pep Guardiola, der beste Trainer der Welt, war dort. Es ist so ordentlich, die Trainer haben die Mittel, es gibt eine Begeisterung, deine Arbeit wird respektiert. Es ist der absolute Wahnsinn!“, schwärmte Dugarry.

Bayern? „Einer der perfekten Vereine für Zidane“

Auch wenn Dugarry nie selbst in der Bundesliga spielte, würde er Zidane zu einem Engagement in München raten: „Pep Guardiola, der beste Trainer der Welt, hat dort gearbeitet. Es ist so überschaubar, die Trainer haben die Mittel, deine Arbeit wird dort respektiert. Das ist die absolute Spitze. Ich glaube, das ist einer der perfekten Klubs für Zidane.“