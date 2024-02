Lothar Matthäus watscht Bayern-Bosse ab: FCB hat nur Fans im Vorstand!

Es war die zentrale Frage der vergangenen Woche: Wer ist schuld an der Krise des FC Bayern ? Geht es nach Lothar Matthäus, fehlt dem deutschen Rekordmeister aktuell vor allem die Fußball-Kompetenz in der Führungsetage .

„In vielen Teilen des Vereins fehlt das, was den FC Bayern auch immer ausgemacht hat: Führungskräfte, die auch aus dem Fußball kommen. Es braucht hier Leute, die nicht nur auf Bilanzen gucken, sondern sich auch im Sport auskennen. Bayern München ist keine Bank!“, sagte Matthäus im Interview mit der Augsburger Allgemeinen .

„Wenn ich sehe, wer da in der Führung sitzt: Das sind alles Leute, die erfolgreich gearbeitet haben - aber die nicht aus dem Fußball kommen. Die lieben alle den Fußball, aber sie sind eben nicht Hoeneß, Rummenigge oder Beckenbauer“, führte der TV-Experte weiter aus.

Bayern-Bosse? „Es sind reine Fußballfans“

Er habe nach der Niederlage des FCB gegen Lazio Rom in der Champions League (0:1 im Hinspiel) ein Foto der des versammelten Vorstandes gesehen: „Es war ein Tisch voll mit erfolgreichen Leuten, aber keiner von ihnen hat Fußball gespielt.“ Matthäus‘ knallhartes Urteil: „Es sind reine Fußballfans.“

Matthäus verweist auf Leverkusen

Der FC Bayern hat nach zuletzt drei Niederlagen in Folge zwar mit 2:1 gegen RB Leipzig gewonnen, die Krise ist damit aber noch nicht überstanden. Der Serienmeister liegt in der Bundesliga weiter acht Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. In der Königsklasse droht das Aus im Achtelfinale.