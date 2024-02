Nationalheld kehrt mit Helden-Schub zum BVB zurück

Jubel, Tränen, Emotionen pur! BVB-Profi Sebastién Haller wurde nach dem Titelgewinn beim Afrika Cup von seinen Gefühlen übermannt. Während des Siegerinterviews platzte es einfach aus ihm heraus. Es sah so aus, als habe sich beim ivorischen Nationalspieler der ganze Frust, die ganzen Rückschläge, alle negativen Erlebnisse, die sich in letzter Zeit beim BVB angestaut hatten, entladen.

Ob ihm dieser Titelgewinn einen Schub geben kann? „Das hoffen wir sogar“, verspricht sich BVB-Coach Edin Terzic von Hallers Rückkehr und weiter: „Was sehr schön ist, dass viele Sachen nicht funktioniert haben und er trotzdem immer fleißig blieb und am Ende belohnt hat und jetzt der gefeierte Held ist.“

Mehrere Tiefschläge bremsen Haller aus

Nach seiner Hodenkrebs-Diagnose im Sommer 2022 drohte Haller sogar das Karriere-Aus. Doch der 29-Jährige kämpfte sich zurück, besiegte die Krankheit und lieferte in der darauffolgenden Bundesliga-Rückrunde ab (9 Tore; 5 Vorlagen).

Auf dem Hoch seines Schaffens kam Hallers Karrieretiefpunkt, der verschossene Elfmeter im Bundesliga-Finale gegen Mainz 05, als der BVB am letzten Spieltag die Schale aus der Hand gab.

„Der verpasste Titel bereitet mir mehr Schmerzen, als es die Krebs-Diagnose damals getan hat“, trauerte Haller später der verpassten Chance nach.

Aus diesem Loch konnte er sich in Dortmund bislang nicht befreien, hinkt in dieser Spielzeit seinen Erwartungen weit hinterher (elf Einsätze, keine Torbeteiligung) und spielte auch durch die Verpflichtung von Niclas Füllkrug kaum mehr eine Rolle.

Vor Weihnachten verletzte Haller sich dann auch noch am Sprunggelenk und hätte beinahe den Afrika-Cup in seinem Heimatland verpasst.

Nationalheld Haller schießt Elfenbeinküste zum Titel

Was dann folgte, gleicht einem Fußball-Märchen. Beim Afrika-Cup in Hallers Heimatland Elfenbeinküste blühte der 29-Jährige regelrecht auf.

Im Achtelfinale stand er erstmals nach seiner Verletzung wieder auf dem Platz und lieferte prompt ab: Haller verwandelte im Elfmeterschießen gegen den Senegal (6:5) - sein erstes Ausrufezeichen! Doch es sollte noch besser werden.

Im Halbfinale gegen die DR Kongo (1:0) und auch im Finale gegen Nigeria (2:1) erzielte er das entscheidende Tor zum Sieg, wurde innerhalb eines Monats zum großen Helden.

Vor und nach jedem Spiel nahm Terzic mit seinem Stürmer Kontakt auf und versuchte ihn vor allem mental so gut er konnte zu unterstützen.

Der BVB-Coach ist vor allem erleichtert, dass Haller gesund zurückkehrt und hofft, „dass er diesen Schwung von diesem Turnier mitnimmt und uns dann hilft, weiterhin erfolgreich Fußball zu spielen.“

Haller-Comeback schon gegen Wolfsburg?

Seine Teamkollegen bereiteten Haller am Donnerstag einen frenetischen Empfang am Trainingsgelände in Brackel. Im Eingang des Profigebäudes überraschten die BVB-Stars ihren Afrika-Cup-Sieger jubelnd und mit einem Konfetti-Regen in den ivorischen Landesfarben Orange, Grün und Weiß.

„Ich bin einfach froh, wieder hier zu sein und die Jungs zu sehen. Ich weiß ja, wie meine Jungs sind, also habe ich schon ein bisschen mit dem Empfang gerechnet. Jetzt freue ich mich, wieder auf dem Platz zu stehen, Tore zu schießen und vor der Gelben Wand zu feiern“, sagte Haller.

Direkt nach seiner Rückkehr nach Dortmund standen für den Stürmer ein Medizincheck und Gespräche an. Danach soll entschieden werden, ob er am Samstag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg (Samstag 15:30 Uhr im SPORT1-Liveticker) dabei sein kann oder noch nicht.