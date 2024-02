Sepp Maier wird 80: "Den Tod muss man nicht rufen..."

Sepp Maier ist als Gaudibursch genau so legendär wie als Weltklasse-Torwart, doch vor seinem 80. Geburtstag erlebte der Weltmeister von 1974 einige dunkle Stunden. Erst der Tod seines Freundes Franz Beckenbauer, dann jener von Andreas Brehme - den Tod, weiß Maier, „muss man nicht rufen, der kommt von allein“. Und nach Gerd Müller sowie dem „Kaiser“ sei er „der Nächste aus der bekannten Bayern-Achse“.

Aber, betonte Maier in der Bild am Sonntag mit dem ihm eigenen Humor, "die müssen jetzt da oben noch etwas warten auf ihren Torhüter. Ich möchte 100 Jahre alt werden." Am Mittwoch wird Maier zunächst 80, und als "Katze von Anzing" hat er ohnehin sieben Leben.