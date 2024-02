Stanisic hat Mitleid mit Bayern-Stars - zwischen Respekt und Genugtuung

Stanisic wollt es sich auch selbst beweisen

So respektvoll er sich nach seinem Treffer auch zeigte - auf Jubelgesten verzichtete er komplett - ein bisschen Genugtuung schwang in dem Interview doch mit.

Ob er seinem eigentlichen Arbeitgeber, an den er vertraglich noch bis 2026 gebunden ist, auch beweisen wollte, dass er Bayern-Format hat? „Ja, das kann man schon so sagen. Es war aber jetzt nicht die ganze Zeit in meinem Kopf drin. Ich wollte natürlich auch mir selbst beweisen, dass ich das Zeug dafür habe.“