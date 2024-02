Sturmduo trifft: Leipzig beendet Negativtrend

RB Leipzig hat seine Ergebnis-Krise in der Fußball-Bundesliga beendet und sich im Kampf um die Champions-League-Plätze zurückgemeldet. Die Sachsen siegten am Sonntag nach zuvor drei Niederlagen in Folge souverän mit 2:0 (1:0) gegen Union Berlin und rückten mit nun 36 Punkten dicht an Borussia Dortmund (37) auf Rang vier heran.