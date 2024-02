Verletzungsschock beim BVB! Rückkehrer fällt wochenlang aus

Für die Schwarz-Gelben stand Haller in der laufenden Saison in 14 Pflichtspielen meist als Joker auf dem Platz und erzielte zwei Tore. Die Dortmunder hatten sich von seinem Titelgewinn beim Afrika-Cup einen Schub erhofft .

BVB-Kollegen feiern Haller-Rückkehr

Hallers Teamkollegen hatten dem Stürmer am Donnerstag einen frenetischen Empfang am Trainingsgelände in Brackel bereitet. Im Eingang des Profigebäudes überraschten die BVB-Stars ihren Afrika-Cup-Sieger jubelnd und mit einem Konfetti-Regen in den ivorischen Landesfarben Orange, Grün und Weiß.