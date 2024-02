"Was willst du?" - Hoffenheim spottet über Edin Terzic

Dieser Tweet hat gesessen! Nach der 2:3-Niederlage der Dortmunder am Wochenende gegen die TSG Hoffenheim muss der BVB nun auch noch Spott über sich ergehen lassen.

Auf ihrem offiziellen Account auf X, ehemals Twitter, teilten die siegreichen Kraichgauer am Dienstag ein Video, das vor allem auf Kosten von BVB-Trainer Edin Terzic geht. Darin sind drei Fragen von Terzic zu hören, die er auf einer Pressekonferenz Anfang des Jahres gesagt hatte - und die er laut eigener Aussage an Jadon Sancho gerichtet hatte, um ihn von einer Rückkehr zum BVB auf Leihbasis zu überzeugen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Was willst du?“, hört man Terzic sagen - und sieht im Video jubelnde Hoffenheimer vor ihrer Fankurve. „Was brauchst du dafür?“ - und man sieht ein Dribbling von TSG-Stürmer Maximilian Beier. Nach der Frage „Und was kann ich erwarten?“ endet das Video schließlich mit einem Zusammenschnitt aus dem 2:2-Ausgleich und dem 3:2-Siegtreffer, die Beier beide erzielte - und den Dortmundern somit die Niederlage bescherte.

An TSG-Tweet scheiden sich die Geister

Bei den Usern erregte der Tweet eine größere Aufmerksamkeit. In vielen Kommentaren wird das Video der TSG-Social-Media-Abteilung gefeiert - sogar einige Dortmund-Fans finden die Idee originell. So schreibt etwa der Nutzer „Lafonate“: „Selbst als Dortmunder muss ich zugeben, geil gemacht.“ „Alexios“ findet: „Nice sogar der Dorfverein sieht uns als Witzfigur an. Klasse Edin danke“, jeweils verstehen mit Lachsmileys. „Felix“ fordert: „Gehaltserhöhung für die Medienabteilung wäre mal wieder angebracht.“