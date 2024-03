Als Hamann vor 30 Jahren mit Tuchel zusammenspielte! Experte erzählt lustige Anekdote über Bayern-Trainer

Die Erinnerungen an den Streit zwischen Thomas Tuchel und Dietmar Hamann vor und nach dem Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern im November des vergangenen Jahres haben viele Fans sich noch in guter Erinnerung.

Sky -Experte Hamann hatte den Bayern-Trainer damals vor der Partie hart kritisiert, was bei Tuchel gar nicht gut ankam. Nachdem die Bayern die Borussia anschließend mit 4:0 aus dem eigenen Stadion schoss , ging der Bayern-Trainer verbal in die Offensive und wollte auch anschließend von einer Entschuldigung nichts mehr wissen.

Hamann und Tuchel zusammen in Bayern-Auswahl

In einem Interview mit der SZ verrät Hamann nun ein paar Details, die viele Fans sicher noch nicht kennen. Denn er und Tuchel kennen sich schon seit über 30 Jahren und haben sogar eine gemeinsame Fußball-Vergangenheit.

„Ja, wir sind fast auf den Tag genau gleich alt und haben gemeinsam in der Bayern-Jugendauswahl gespielt“, erinnert sich Hamann an die gemeinsame Zeit mit den besten Talenten des Bundeslandes: „Tuchel war Libero, ich im offensiven Mittelfeld. Rechtsverteidiger war Max Eberl, der ist der gleiche Jahrgang.“

Zwischenmenschlich lief man sich seinerzeit gut, wie Hamanns Rückblick zeigt. „Guter Typ, sehr guter Humor“, sagt die Bayern-Legende über Tuchel: „Wir haben uns gut verstanden, auch wenn wir in der Auswahl immer nur kurze Zeit zusammen waren. Er hat ja beim FC Augsburg gespielt, ich beim FC Bayern. Aber was die Leute vor allem nicht mehr wissen: was für ein guter Fußballer er war!“