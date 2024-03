Bayern-Abschied? Davies blockt ab

Vor Kanadas Spiel in der CONCACAF Nations League gegen Trinidad und Tobago kam die Thematik eines möglichen Bayern-Abschieds Davies‘ erneut auf. Als der 23-Jährige von The Athletic auf seine Situation in München angesprochen wurde, schwieg Davies und verweigerte eine Antwort. Ein Vertreter des kanadischen Verbands griff folglich ein und bat die Journalisten, sich lediglich auf Fragen zur kanadischen Nationalmannschaft zu beschränken.