Bayern-Trainersuche: Eberl verrät, was mit Xabi Alonso lief und spricht über weitere Kandidaten

Seit dieser Woche ist klar: Xabi Alonso wird zur neuen Saison nicht Coach beim FC Bayern - jetzt hat FCB-Sportvorstand Max Eberl Einblick in die Trainersuche des Rekordmeisters gegeben.

„Christoph (Freund, Bayerns Sportdirektor, Anm. d. Red.) und ich haben unsere Liste, wo wir erst mal abgeklopft haben“, berichtete Eberl nach dem 0:2 gegen den BVB , „und deshalb war die Entscheidung von Xabi auch nicht überraschend für uns, sondern wir arbeiten schon lange in eine andere Richtung und versuchen, das dann zu realisieren.“

Eberl erklärt: So war das mit Xabi Alonso

Auf die konkrete Nachfrage zum Leverkusen-Trainer, der am Freitag seine Entscheidung pro Werkself öffentlich gemacht hatte, bestätigte der Bayern-Boss, dass es durchaus Kontakt zur Alonso-Seite gab.

„Es ist normal, dass es meine Pflicht ist, abzuklopfen. Möglichkeiten abzuklopfen bei unterschiedlichsten Trainern. Wenn ich das nicht täte, dann würde ich meiner Pflicht nicht nachkommen“, sagte der 50-Jährige: „Aber nach dem Abklopfen haben sich einige verabschiedet, deswegen sind wir in anderen Linien unterwegs.“

Im ZDF-Sportstudio betonte Eberl als logische Folge daraus auch, dass es keine konkreten Gespräche gegeben habe. „Es kam keine Absage, weil wir nie verhandelt haben. Wir haben nie ein Angebot unterbreitet, wir haben nie diskutiert. Man hat abgeklopft: Ist was möglich?“, sagte der Sportchef, der Alonso einst schon nach Gladbach holen wollte: „Ich weiß was für ein Ehrenmann er ist und wie verbunden er zu Vereinen ist. Dementsprechend war für mich die Vorstellung bereits von Anfang an sehr, sehr gering.“