Rangnick und Bayern: Das hätte Knall-Potential!

Vorab: Der 65-Jährige ist ein absoluter Fußball-Fachmann. Ein großer Trainer mit einer beeindruckenden Vita. Doch er ist eben auch als kompromisslos und stur bekannt. Das gäbe in der aktuellen Verfassung des FC Bayern eine nahezu explosive Mischung, die dem Rekordmeister weiterhin Unruhe bescheren würde.

Der FC Bayern hat genug mächtige Männer

Bereits jetzt ist man in München mit vielen mächtigen und machtbewussten Bossen gesegnet.

Und zu dieser namhaften Riege soll auch noch Rangnick stoßen, der den Verein vermutlich bis in die Tiefe umgestalten will? Das kann nicht gutgehen.

Rangnick müsste auf Einfluss verzichten

Während der ÖFB-Trainer sowohl in Hoffenheim als auch im Red-Bull-Kosmos alle Fäden in der Hand hielt, müsste er sich in München unterordnen.