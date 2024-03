Bayern-Zukunft? Eberl bestätigt Kimmich-Entwicklung

Max Eberl bastelt am FC Bayern der Zukunft. Der neue Sportvorstand muss nicht nur einen neuen Trainer finden, sondern auch entscheiden, wer künftig für den Rekordmeister auf dem Platz steht.

„Diese Puzzleteile mit Kaderplanung und internen Transfers – so heißen bei mir Vertragsverlängerungen – vorzunehmen, das macht mir Spaß“, sagte der 50-Jährige im Interview mit der Sportbild .

Eberl: Darum geht es bei Sané

Wie Kimmich ist auch Leroy Sané noch bis 2025 an die Münchner gebunden. Eberl wurde gefragt, ob eine Vertragsverlängerung in dessen Fall von den Gehaltsforderungen abhängig sei.

Hoffenheim-Juwel rückt in Profikader

Sané habe hervorragende Qualitäten, aber von Zeit zu Zeit Schwankungen: „Wir müssen mit ihm entscheiden: Was will er, wie sieht seine Zukunftsplanung aus? Hat er diesen Bock, diese Lust, mit uns in die Zukunft zu gehen, etwas Neues anzupacken? Es geht ganz generell auch immer um ein Bekenntnis zum Verein.“