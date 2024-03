Wechsel-Gerüchte: Wie es zwischen Kimmich und Bayern wirklich steht

Die Gerüchte um die Zukunft von Joshua Kimich und dessen Zukunft beim FC Bayern ist um eine weitere Episode reicher! Sky hatte am Montagabend berichtet, der Rekordmeister sei inzwischen bereit, seinen Starspieler im Sommer bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen.

Auch Kimmich selbst sei offen für einen neuen Verein, hieß es weiter. Aber ist das wirklich so? Nach SPORT1 -Informationen forciert Kimmich jedenfalls keineswegs einen Wechsel.

FC Bayern: Wie geht es weiter mit Kimmich?

Dieser Titel wäre Grimaldo am wichtigsten

Unter Noch-Trainer Thomas Tuchel hatte Kimmich zuletzt meist rechts in der Abwehr agiert und die sportlich Verantwortlichen dort neben seiner Vielseitigkeit vor allem mit seinen Leistungen überzeugt.

Eberl will Profis auf den Prüfstand stellen

Der neue Sportvorstand hatte angesichts der hinter den eigenen Titel-Ansprüchen zurückbleibenden Saison-Performance aber ebenso angedeutet, alle Profis auf den Prüfstand zu stellen - und dann konsequent zu entscheiden, wer noch eine Zukunft an der Säbener Straße hat.

Und: Weil Eberl noch nicht weiß, welcher Trainer ab Sommer am Seitenrand stehen wird, kann er relativ frei einen neuen Kader bauen.

Schwierig: Kimmich selbst wiederum sieht sich im defensiven Mittelfeld. Angesprochen auf die vermeintlich fehlende Holding Six im Kader hatte er im Rahmen der Asien-Reise im Sommer betont: „Ich bin ein Sechser.“

So oder so: Klub- und Spieler-Seiten wissen nach fast neun Jahren Zusammenarbeit, was sie aneinander haben. Finanzielle Abstriche dürfte Kimmich nicht befürchten wie Geld ohnehin nicht als wirkliche Antriebsfeder erscheint.