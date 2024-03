Bayern-Zündstoff! Davies-Berater wettert gegen Bosse

Droht dem FC Bayern nun eine Schlammschlacht? Der Verein will den 2025 auslaufenden Vertrag mit Linksverteidiger Alphonso Davies gerne verlängern. Doch die Verhandlungen stocken.

Davies-Berater wettert gegen Bayern

„Es ist nicht fair, dass Alphonso jetzt angegriffen wird. Wir standen vor einem Jahr kurz vor einer Einigung. Dann wurde die gesamte Vereinsführung ausgetauscht. Wir haben dann sieben Monate lang nichts gehört. Obwohl ich in dieser Zeit versucht habe, selbst Kontakt zum Verein aufzunehmen“, wettert Huoseh.

Lieberknecht hofft auf Wende in Bochum

Lieberknecht hofft auf Wende in Bochum

„Jetzt bekommen wir ein Ultimatum und sollen innerhalb von zwei Wochen reagieren, weil der Verein unter Druck steht und lange gebraucht hat, um sich in der Führung neu aufzustellen? Das ist nicht fair.“

Davies-Berater erklärt zögern

„Es ist ein sehr wichtiger Vertrag in Alphonsos Karriere und wir sollen die Entscheidung treffen - ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieht. Deshalb halten wir es für unfair, auf das Ultimatum zu reagieren und werden am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht.“