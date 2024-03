Bayerns Aufstellungspuzzle gegen den BVB: Neuer-Ausfall droht - wird Kane fit?

Nachdem der Stürmerstar des FC Bayern nach seiner Sprunggelenksverletzung bereits am Mittwoch Teile des Mannschaftstrainings absolviert hatte, mischte Kane auch am Donnerstag bei der Einheit im Kreise seiner Kollegen mit.

Neuer trainiert nur individuell

Zwar arbeitet Neuer intensiv an einem schnellen Comeback, aber ein Einsatz gegen Dortmund könnte auch im Hinblick auf das anstehende Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal ein zu großes Risiko darstellen. In Sven Ulreich steht ein verlässlicher Ersatz parat.

Wer ersetzt Pavlovic?

Am Donnerstag trainierte der 19 Jahre alte Shootingstar zusammen mit Raphael Guerreiro nur individuell. Guerreiro hatte sich beim 5:2 gegen Darmstadt vor der Länderspielpause einen Muskelfaserriss zugezogen und wird am Samstag ebenso ausfallen.

Mehr Offensiv-Optionen für Tuchel

Nachdem Thomas Müller bereits am Mittwoch wieder ins Training bei den Bayern eingestiegen war, kehrten am Donnerstag auch die übrigen Nationalspieler Jamal Musiala, Minjae Kim und Matthijs de Ligt auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße zurück und stehen damit auch für das Topspiel am Samstag in der Allianz Arena zur Verfügung.