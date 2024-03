Bjelica: "In Frankfurt an Leistung gegen Bremen anknüpfen"

Fußball-Bundesligist Union Berlin will in der Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt mit „taktischer Disziplin und Einsatzbereitschaft“ die nächsten Punkte für den Klassenerhalt einfahren. „Frankfurt ist ein sehr unangenehmer Gegner, aber wir rechnen uns eine Chance aus“, sagte Trainer Nenad Bjelica vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky).