Bundesliga: BVB geht neue Wege in New York

Borussia Dortmund hat am Donnerstag mit 300 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport im „One World Trade Center“ die Eröffnung seiner ständigen Vertretung in New York City gefeiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein neues Büro in den USA soll die Internationalisierungs-Arbeit des BVB vor allem im nordamerikanischen Raum, aber auch in Richtung Mittel- und Südamerika steuern. Neben dem neuen Standort betreibt der Klub drei weitere Auslandsbüros und ist in Asien in Shanghai und Singapur aktiv.

„Es ist wichtig, mit eigenen Mitarbeitern nachhaltig in den Märkten präsent zu sein und mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Deshalb haben wir uns entschieden, in New York ein weiteres Büro zu eröffnen. Den kompletten amerikanischen Markt aus Dortmund zu betreuen, wird diesem wichtigen Thema auf Dauer nicht gerecht“, wird BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer in einer Pressemitteilung des Bundesligisten zitiert.

Große Turniere in Nordamerika fördern Interesse

„Mit Blick insbesondere auf die Klub-WM 2025 und die Herren-Weltmeisterschaft 2026 sehen wir ein stark steigendes Fußball-Interesse in diesem Teil der Welt und freuen uns, den Menschen vor Ort unsere besondere Geschichte näherbringen zu können. Aktuell machen wir uns durchaus Hoffnungen, die Qualifikation für die Klub-WM zu schaffen“, sagte der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als Repräsentant der Deutschen Fußball Liga (DFL) war Borussia Dortmund schon in den vergangenen Jahren vier Mal in die USA gereist, um dort unter anderem Testspiele gegen Klubs aus der englischen Premier League sowie lokale Teams zu absolvieren, aber auch um „Marketing- und Charity-Termine“ wahrzunehmen.

Seit einigen Jahren betreibt der BVB darüber hinaus eine Fußballakademie, die von Dallas aus Trainingcamps an 18 Standorten des Landes organisiert. In der jüngeren Vergangenheit gelang es unter anderem durch diese Maßnahmen Talente wie Christian Pulisic oder Giovianni Reyna ins Ruhgebiet zu locken.