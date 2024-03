Bundesliga heute: Frankfurt - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Frankfurt trifft heute in der Bundesliga auf die TSG Hoffenheim. Das Spiel findet um 17:30 Uhr statt. Eintracht Frankfurt hat eine beeindruckende Heimbilanz gegen die TSG Hoffenheim, da sie seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen sind. Die TSG Hoffenheim hingegen wartet bei keinem anderen Verein in der Bundesliga so lange auf einen Sieg. Trotzdem zeigt die TSG Hoffenheim eine aufsteigende Form, da sie ihre letzten zwei Bundesligaspiele gewonnen hat und damit mehr Siege erzielt hat als in den vorherigen 13 Partien zusammen.

Form und Performance der Spieler

Ein Spieler, auf den man besonders achten sollte, ist Hoffenheims Maximilian Beier. Er traf in seinen letzten beiden Bundesligaspielen jeweils doppelt, nachdem er zuvor in seinen ersten 30 Partien keinen einzigen Doppelpack geschnürt hatte. Seine sechs Tore in 2024 übertrifft kein anderer BL-Spieler. Eintracht Frankfurt hingegen konnte nach vier sieglosen Bundesligaspielen beim 2:1 in Heidenheim wieder drei Punkte einfahren. Die Hessen haben nur eins der letzten neun Bundesligaspiele verloren.

Ausfälle und Rekorde

Hoffenheim muss in Frankfurt ohne Marius Bülter und Pavel Kaderabek auskommen. Ohne Bülter gewann die TSG in dieser Saison nie, in den letzten vier Pflichtspielen ohne Kaderabek holte Hoffenheim nur ein Remis bei drei Niederlagen. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass Hoffenheims Keeper Oliver Baumann und Frankfurts Schlussmann Kevin Trapp die Torhüter mit den meisten Gegentoren unter den aktuellen Bundesliga-Keepern sind. Baumann könnte als achter Torhüter der Liga-Geschichte 500 Gegentore im Trikot eines Vereins hinnehmen.

Wird Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SGE gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

-----