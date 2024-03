Bundesliga heute: Freiburg - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Freiburg empfängt heute um 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen in einem Bundesliga-Match, das auf dem Papier bereits einige interessante Fakten verspricht. Die Freiburger haben in der Vergangenheit eine starke Heimbilanz gegen die Werkself aufgebaut, mit nur zwei Niederlagen in den letzten zehn Heimspielen gegen Leverkusen.

Allerdings hat Leverkusens Florian Wirtz in dieser Saison bereits sechs Tore erzielt und war im Hinspiel gegen Freiburg maßgeblich am 2:1-Sieg beteiligt. Leverkusen kommt mit einer beeindruckenden Bilanz von 67 Punkten nach 25 Spieltagen ins Spiel, die zweitbeste Saison aller Teams in der Bundesliga-Geschichte, nur übertroffen vom FC Bayern 2013/14.

Freiburgs Heimstärke gegen Leverkusens Formstärke

Trotz der starken Form von Leverkusen, die seit 25 Bundesliga-Spielen unbesiegt sind, hat der SC Freiburg kürzlich seinen ersten Bundesliga-Sieg seit Mitte Januar gefeiert und wird hoffen, diese positive Energie in das heutige Spiel mitzunehmen. Allerdings ist Freiburg zu Hause seit drei Spielen sieglos, während Leverkusen seine letzten fünf Auswärtsspiele in Serie gewonnen hat. In Bezug auf die Abwehrleistungen stellt Freiburg mit 19 Gegentoren die schwächste Abwehr in dieser Bundesliga-Rückrunde, während Leverkusen mit nur vier Gegentoren die beste Abwehr vorweisen kann.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein wichtiger Faktor im heutigen Spiel könnte das Fehlen von Freiburgs Maximilian Eggestein sein, der gelbgesperrt ist und somit das erste Mal in dieser Saison nicht in der Startelf steht. Eggestein ist ein Schlüsselspieler für Freiburg, der in dieser Saison die meisten Einsatzminuten, die größte Distanz und die meisten Ballgewinne aller Freiburger erzielte. Auf der anderen Seite hat Freiburgs Michael Gregoritsch in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen vier direkte Torbeteiligungen vorzuweisen und könnte eine Bedrohung für Leverkusens starke Abwehr darstellen. Beide Teams haben in dieser Saison jeweils 16 Tore nach Standards erzielt, was nur von Gladbach und dem FC Bayern übertroffen wird.

