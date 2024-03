Bundesliga heute: Köln - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Historische Rekorde und aktuelle Form

Bayer 04 Leverkusen ist seit 33 Pflichtspielen ungeschlagen und hat damit einen neuen Rekord im deutschen Profifußball aufgestellt. In der Bundesliga ist B04 seit 23 Ligaspielen ungeschlagen - der Vereinsrekord liegt bei 24 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge in der Saison 2009/10 unter Jupp Heynckes, wobei die 24. Mit 61 Punkten aus 23 Spielen spielt Bayer 04 Leverkusen die drittbeste Bundesliga-Saison aller Mannschaften. Nur der FC Bayern hatte in den Spielzeiten 2013/14 und 2015/16 unter Pep Guardiola eine bessere Zwischenbilanz. Der 1. FC Köln hingegen hat nur eines der letzten 40 Bundesliga-Duelle gegen einen Tabellenführer gewonnen und ist seit 23 Bundesligaspielen ohne Niederlage gegen ein Spitzenteam.

Schlüsselspieler und taktische Überlegungen

Trotz der schwachen Offensive des 1. FC Köln, die mit 16 Toren die schwächste in dieser Bundesligasaison ist, gibt es Hoffnung für die Kölner. Sie erzielten 56% ihrer Tore nach ruhendem Ball - der höchste Wert der Liga. Bayer 04 Leverkusen hingegen kassierte 50% seiner Tore nach ruhenden Bällen. Nach dem Modell der erwarteten Tore verhinderte Kölns Marvin Schwäbe in dieser Bundesliga-Saison 7,4 Tore mehr als erwartet - der beste Wert der Liga. Andererseits hat kein anderer Stammtorhüter in dieser Bundesliga-Saison eine so hohe Fangquote wie Lukás Hrádecky von Bayer 04 Leverkusen. Eine Schlüsselrolle könnte auch dem Leverkusener Florian Wirtz zukommen, der von 2010 bis 2020 in der Jugend des 1. FC Köln spielte und in dieser Bundesliga-Saison alle seine zehn Torvorlagen aus dem Spiel heraus erzielte.