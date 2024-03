Bundesliga: VfB-Duo jagt Vereinsrekord

Nachdem der VfB Stuttgart in der vergangenen Saison nur knapp am Abstieg vorbeigeschrammt ist, könnte es in der aktuellen Saison für die Schwaben fast nicht besser laufen. Durch den 3:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim steht der VfB mit 56 Punkten aus 26 Spielen weiter auf dem dritten Tabellenplatz und bleibt damit weiterhin auf Kurs Richtung Champions League.

Einen großen Anteil am Erfolg haben in dieser Saison vor allem Serhou Guirassy und DFB-Neuling Deniz Undav. Zusammen erzielten die beiden bisher 36 der 60 VfB-Tore und reihen sich damit auf dem zweiten Platz der besten VfB-Duos ein. Außerdem sind die beiden an 44 der 60 Tore beteiligt und kommen damit gemeinsam auf eine Torbeteiligung von 73%.

Nur in der Saison 1985/86 erzielte das Duo aus Jürgen Klinsmann und Karl Allgöwer mit 37 Toren ein Saisontor mehr als Undav und Guirassy in der aktuellen Saison. Allerdings haben die beiden noch acht Spiele Zeit, um den Rekord einzustellen und ihn anschließend weiter auszubauen.

„Er bringt alles mit, was ein Topstürmer braucht“

In seiner ersten Saison 2022/23 beim VfB lief es für Guirassy deutlich schlechter als bisher. Während er in dieser Saison bisher auf wettbewerbsübergreifend auf 26 Torbeteiligungen kommt, waren es in der gesamten vergangenen Saison 16 Torbeteiligungen. Dennoch war sich Lothar Matthäus schon im Mai 2023 sicher, dass der FC Bayern den 28-Jährigen verpflichten soll.

Im Gespräch mit der Bild sagte er damals: „Ich würde Guirassy holen!“ Er fuhr fort: „Er bringt alles mit, was ein Topstürmer braucht.“ Und trotzdem kann der Guineer in der Rückrunde noch nicht so frei aufspielen wie in der Hinrunde, wo er 18 seiner 26 Torbeteiligungen erzielte. Allerdings verpasste Guirassy auch einige Spiele aufgrund des Afrika-Cups.

Jedoch kommt sein Sturmpartner nun immer besser in Fahrt. In der gesamten Hinrunde kam Undav auf zwölf Torbeteiligungen, während er in den neun Spielen der Rückrunde schon an neun Toren der Schwaben beteiligt war. Damit sorgte der 27-Jährige nicht nur für den guten Lauf der Stuttgarter, sondern auch für seine Nominierung in die deutsche Nationalmannschaft.

„Nur weil ich jetzt zwei Vorlagen gegeben habe, heißt es nicht, dass ich Stammspieler sein muss. Es kommt darauf an, was Julian Nagelsmann für eine Idee hat und wie er spielen möchte“, sagte er über seine Rolle beim DFB. Deshalb gibt sich der Stürmer, der in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend neun Tore in der Premier League für Brighton & Hove Albion erzielte, auch mit einem Platz auf der Bank zufrieden: „Wenn ich spiele, bin ich glücklich. Wenn ich reinkomme, bin ich auch glücklich.“

Kann der VfB seine Stürmer halten?

Ob die Schwaben ihr Stürmer-Duo auch über die Saison hinaus an sich binden können, ist derzeit jedoch noch unklar, denn Undav ist derzeit nur ausgeliehen. Die Schwaben haben eine Kaufoption, die aber bei über 20 Millionen Euro liegen soll.

