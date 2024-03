DFB-Kader: Nagelsmann traut sich, was Löw und Flick versäumt haben

Es ist ein mit Überraschungen gespickter Kader, den Julian Nagelsmann da für die anstehenden Länderspiele ins Rennen schickt. Der Bundestrainer verzichtet unter anderem auf Leon Goretzka und auf einige BVB-Stars. Dafür ist der VfB-Block stark vertreten und Toni Kroos zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

Man kann Nagelsmann nur zu seinem Mut gratulieren. Der Kader birgt mit all seinen international wenig erfahrenen Spielern ein gewisses Risiko. Doch die Gefahren sind überschaubar, denn die Erwartungserhaltung ist eine ganz andere geworden. Was soll also schiefgehen?

Der Bundestrainer hat für sich einen Glaubenssatz gefunden: Es sollen die 23 Spieler im Kader stehen, die aktuell am besten in Form sind. Dieser von sich selbst auferlegten Vorgabe ist Nagelsmann gerecht geworden.

Nagelsmann-Vorgänger haben Umbruch verschlafen

Dass er zudem – außer bei Toni Kroos – nicht allzu viel auf alte Erfolge setzt, tut dieser Mannschaft ebenfalls gut. Nagelsmann stellt den Leistungsgedanken endlich wieder in den Mittelpunkt und will so kurz vor der Europameisterschaft einen echten Neuanfang wagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Seine Vorgänger Jogi Löw und Hansi Flick haben den nötigen Umbruch entweder gar nicht, zu zögerlich oder mit den falschen Mitteln angepackt. Mit dem jetzigen Kader kann so etwas wie Aufbruchstimmung entstehen – ein nicht zu unterschätzender Faktor bei einer EM im eigenen Land. Denn die berufenen Spieler dürften den richtigen Hunger auf Erfolg mitbringen.

Unter Nagelsmann ist nichts in Stein gemeißelt

Wichtig auch: Nagelsmann hat die Tür für die Stars im Wartestand nicht zugeschlagen. Vom 36-Jährigen ist bekannt, dass er Testspiele auch wirklich für Tests nutzen will. Nichts ist in Stein gemeißelt, es darf probiert werden und auch Fehler sind erlaubt. Nagelsmann ist streng, aber gerecht.