BVB-Appelle vergeblich: Sabitzer für Bayern-Spiel gesperrt

Damit verpasst der Österreicher neben der bevorstehenden Partie gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr) auch das Topspiel beim Rekordmeister FC Bayern München nach der Länderspielpause (30. März). Das Urteil des DFB-Sportgerichts teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit.

Sabitzer war am Samstagabend in Bremen von Schiedsrichter Deniz Aytekin nach einem Foul an Mitchell Weiser in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Platz gestellt worden - eine harte, aber vertretbare Entscheidung.