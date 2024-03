BVB: Terzic-Kniff macht Adeyemi zum Robben

Adeyemi machte den Robben! Rechts antäuschen, dann nach links in die Mitte ziehen uns den Ball ins lange Eck schlenzen. Diese Bewegung wurde einst zu Arjen Robbens Markenzeichen.

„Im Training wird das trainiert und im Spiel wird dann hoffentlich getroffen und das ist mir gelungen“, freute sich der Torschütze nach dem Spiel. Dass Adeyemi überhaupt erst in diese Position gekommen war, ermöglichte ein Taktik-Kniff von Trainer Edin Terzic.

BVB-Trainer Terzic stellt um – Adeyemi trifft

Der 22-Jährige stand erstmals - über zwei Monate nach seinem Syndesmosebandanriss - wieder in der BVB-Startelf. Der Vertreter von Donyell Malen, der mit einer Geldsperre fehlte, hatte zu Beginn einen schweren Stand.

Adeyemi agierte glücklos und unsicher. Erst spielte er einen aussichtsreichen Konter nicht sauber aus (24. Spielminute), dann führten unkonzentrierte Ballverluste zu gefährlichen Kontern für Union (24., 30.). Es schien so, als würde Adeyemi an seine bisherigen Saisonleistungen in der Bundesliga anknüpfen (13 Einsätze, eine Vorlage, kein Tor).