Eberl-Konter gegen Davies-Berater: "Kann nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten"

Eberl konterte damit Davies-Berater Nick Huoseh, der zuvor in der Bild die aus München geforderte Entscheidung als „unfair“ bezeichnet hatte. „Es ist ein sehr wichtiger Vertrag in Alphonsos Karriere und wir sollen die Entscheidung treffen – ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieht“, sagte Huoseh.