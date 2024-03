Elfmeter-Ärger um Sancho: "Das war schon krass"

Was war passiert? Füllkrug hatte beim BVB-Sieg in Köln am 18. Spieltag einen regelrechten Shitstorm einstecken müssen. Dabei gewann die Borussia das Auswärtsspiel damals mit 4:0, jedoch hatte der DFB-Star darauf gepocht, den Elfmeter zum 2:0 selbst zu verwandeln.