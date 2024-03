Ex-Bayern-Juwel Vidovic denkt an Rückkehr: „Natürlich traue ich mir das zu"

FC Bayern: Vidovic spricht über Pavlovic-Entwicklung

Dank an Nagelsmann und Demichelis

Gern erinnert sich Vidovic auch an Dayot Upamecano (“Er ist sehr aggressiv, verteidigt aber immer sauber“) als seinen als seinen härtester Gegenspieler im Profi-Training zurück - und an Joshua Kimmich: „Er gibt in jedem Training 120 Prozent, will immer gewinnen. Er ist eine Person, zu der ich aufschaue.“