Bayern-Talent: Erst hochgelobt, jetzt wieder abgegeben

Trotz 31 Scorerpunkten in der Regionalligaspielzeit 2021/22 blieb ihm dieser Schritt aufgrund der großen Konkurrenz in der Offensive verwehrt - allerdings waren die Verantwortlichen überzeugt vom Potenzial des Talents und wollten es daher bestenfalls für zwei Jahre innerhalb der Bundesliga verleihen. Die langfristige Marschroute: Vidović soll bei den Bayern-Profis schaffen.

Sonderlob für Vidovic

Denn „nicht nur sein Talent macht ihn so stark, sondern auch sein Charakter. Er ist ein sehr intelligenter Spieler und sehr ehrgeizig. Gabi will immer gewinnen, ob bei den Spielen oder beim Fußballtennis im Training“, erklärte Demichelis.

Vidovic-Leihe verläuft enttäuschend

Doch obwohl die Münchner den vielseitig einsetzbaren und dribbelstarken Rechtsfuß bei diversen Bundesligisten anboten, zeigte kein Team aus dem deutschen Oberhaus Interesse an einer Leihe. Aus diesem Grund schloss sich Vidović letztendlich im vergangenen Sommer Vitesse Arnheim an - die B-Lösung .

Die vergangene Saison verlief für den Youngster jedoch nicht optimal. Zwar absolvierte der Offensivspieler 25 Partien in der Eredivisie, aber nur 14 von Beginn an - zu wenig, um sich für einen Platz im Profikader des deutschen Rekordmeisters zu empfehlen.

Tuchel sortiert Vidović zunächst für das Trainingslager aus

Dass dies so kommen würde, hatte sich schon früh abgezeichnet. Der neue Bayern-Coach Thomas Tuchel sortierte den 19-Jährigen für das Trainingslager am Tegernsee zunächst aus , berief ihn dann aber nach den Verletzungen von Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting nach .

Dort will das im Vorjahr so hochgelobte Talent also einen weiteren Versuch unternehmen, seine ins Stocken geratene Karriere wieder in Schwung zu bringen.