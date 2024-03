Ex-Nürnberg-Profi Ersen Martin gestorben - auch die Türkei und Besiktas trauern

Trauer um einen ehemaligen Profi des 1. FC Nürnberg : Der ehemalige türkische Nationalspieler Ersen Martin ist am Dienstagabend im Alter von 44 Jahren gestorben. Der langjährige Stürmer starb laut übereinstimmenden türkischen Medienberichten an den Folgen eines Herzinfarkts.

Martin kam für den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga zu einem Kurzeinsatz und setzte seine Karriere im Anschluss in der Türkei fort. Der im oberfränkischem Marktredwitz geborene Deutsch-Türke spielte unter anderem für Besiktas, Denizlspor und Sivasspor. In der türkischen Süper Lig kam Martin auf 256 Spiele und erzielte dabei 74 Tore. Außerdem absolvierte er drei Länderspiele für die türkische A-Nationalmannschaft.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Martin zeitweise als TV-Experte. Im Mai 2022 erlitt er einen Herzinfarkt sowie einen Riss der Hauptschlagader. Sein Zustand verschlechterte sich in den letzten Wochen nach und nach, Martin musste künstlich beatmet werden und verstarb am Dienstag.

Besiktas und Nürnberg mit Trauer-Tweets

Diesen Tweet kommentierten die Nürnberger ebenfalls mit Worten der Trauer. „Eine traurige Nachricht. Ersen Martin spielte in den 90er Jahren in der FCN-Jugend und debütierte 1998 für den Club in der Bundesliga. Ruhe in Frieden“, heißt es in dem Statement.