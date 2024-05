Nach Abstieg: Experte rechnet mit Kölner „Gurken“ ab

Der 1. FC Köln ist zum siebten Mal aus der Bundesliga abgestiegen . Insbesondere das abschließende Saisonspiel ruft bei Mario Basler starke Kritik hervor. „Wenn man ein entscheidendes Spiel so spielt wie der 1. FC Köln, dann sind sie zu Recht abgestiegen“, bemängelte der SPORT1 -Experte in seinem Podcast „Basler ballert“.

Köln war am 34. Spieltag mit 1:4 beim 1. FC Heidenheim unter die Räder gekommen, was den Gang ins Unterhaus besiegelte. „Das war ja unter aller Kanone, was sie da gespielt haben. Da verhalten sich ja Kreisklasse-Spieler besser teilweise in der Abwehr“, schimpfte Basler mit Blick auf die ersten beiden Kölner Gegentore.