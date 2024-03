Fan-Eklat in Darmstadt? Gespaltene Meinung im DOPA

0:6 musste sich Aufsteiger Darmstadt 98 am Samstag dem FC Augsburg geschlagen geben. Eine denkwürdige Pleite im Abstiegskampf, die sowohl bei Spielern als auch Fans Emotionen nach dem Abpfiff entlud. Als die Profis des Aufsteigers in Richtung ihrer eigenen Kurve liefen, trat ein Ultra der Lilien vor die Mannschaft und machte dem Team mit einer Standpauke den Unmut der Fans klar.

Eine „bemerkenswerte“ Szene, wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 befand. „Ich finde, dass so öffentlich im Stadion zu machen, zu was soll das führen? Führt das nächste Woche jetzt dazu, dass es in jedem Stadion passiert? Ich kann die Enttäuschung der Fans nachvollziehen, das war eine sehr bittere Niederlage. Ich fand das schon bemerkenswert, was da passiert ist (…). Auf Dauer kann das nicht das Mittel sein.“

Effenberg: Fan-Ansprache „in Ordnung“

SPORT1 -Experte Stefan Effenberg hingegen sah die Szene in Darmstadt nicht so dramatisch. Für den ehemaligen Bayern-Kapitän war die Ansprache noch im Rahmen.

„Das war in Ordnung für mich. Es war voller Emotionen, er hat eine klare Ansage gemacht. Wir haben in der Vergangenheit schon andere Szenen gehabt, denken wir an Berlin oder Schalke 04, wo die Grenze überschritten wurde. Die Spieler und auch Lieberknecht haben darauf reagiert, haben gesagt, dass alles in Ordnung war“, so Effenberg. „Es war mit Respekt, es war eine Ansprache.“