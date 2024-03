FC Bayern: "Er ist der Beste" - Hamann adelt Kane

Wer ist der momentan beste Strafraumstürmer der Welt? Wenn es nach Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann geht, dann trägt dieser das Trikot des FC Bayern München und heißt Harry Kane . „Im Strafraum ist er wahrscheinlich der Beste. Er hat einen unheimlichen Riecher und einen sensationellen Abschluss“, sagte der 50-Jährige am Sonntagabend bei Sky90 .

„Wenn er den Ball mit dem Innenspann in die lange Ecke schießt, schlagen die ja alle 20 Zentimeter neben dem langen Pfosten ein. Das ist eine herausragende Qualität, die er sich antrainiert hat“, lobte Hamann den Torjäger des deutschen Rekordmeisters in höchsten Tönen. Die Talkrunde diskutierte, welcher Stürmer aktuell das Maß aller Dinge sei. Hamann verglich Kane dabei unter anderem mit Erling Haaland von Manchester City oder Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain.

Hamann traut Kane den Torrekord zu

Der 30 Jahre alte Engländer war im Sommer von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße gewechselt und konnte sich sofort akklimatisieren. In bislang 34 Pflichtspielen für die Münchner schoss Kane unfassbare 36 Tor und bereitete dazu elf weitere vor. Beim 8:1-Kantersieg gegen den 1. FSV Mainz 05 bejubelte der Angreifer schon seinen vierten Dreierpack in der laufenden Bundesliga-Saison.