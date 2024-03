FC Bayern: Fall Sané immer rätselhafter

Statt die Halbzeit in der Kabine zu verbringen, kehrte Sané nach einer kurzen Ansprache von Cheftrainer Thomas Tuchel zurück auf den Rasen, wo er sich während der Pause warmhalten wollte.

„So ist er warm geblieben. Er spielt ja mit seinen ganzen Wehwehchen. Man hat das Gefühl, dass es für ihn angenehmer ist, wenn er draußen bleibt und weiter was macht, dass er nicht nach der Viertelstunde mehr oder weniger neu starten muss. Das war der Grund. Er hatte mich gebeten, dass er nach der kurzen Ansprache rausgehen darf“, bestätigte Tuchel nach dem Spiel am Samstag.

Sané und die anhaltende Torflaute

Schon in der 70. Minute endete der Auftritt von Sané allerdings wieder. Der 28-Jährige schien bei seiner Auswechslung angeschlagen, verschwand schnell in der Kabine und nahm anschließend auf der Bank Platz.

Seit geraumer Zeit wird Sané von Schmerzen an der Patellasehne und Hüfte geplagt. Probleme, die sich auch in seiner Leistung auf dem Platz widerspiegeln und die Frage aufwerfen, ob der ehemalige Schalke und Manchester-City-Star seine Gesundheit zu sehr aufs Spiel setzt.

22 Pflichtspiele lang wartet der Bayern-Star inzwischen auf einen Treffer. Letztmals erfolgreich war er mit einem Doppelpack im Hinspiel gegen Darmstadt am 28. Oktober 2023.

Eine enorme Durststrecke für den Flügelspieler, der mit neun Treffern und zwölf Vorlagen in 36 Pflichtspielen vor allem in der Hinrunde noch zu den absoluten Leistungsträgern gehörte.

Doch dieses Phänomen ist keine Besonderheit in der Karriere von Sané. In seinen 64 Hinrundenspielen beim FCB erreichte Sané 45 Scorerpunkte. In den 57 Rückrundenpartien sind es nur 18.