FC Bayern gegen Mainz ohne Pavlovic - so plant Tuchel ohne seinen Shootingstar

Als defensiver Mittelfeldspieler wurde der 19-Jährige in seinen letzten acht Bundesliga-Spielen fünf Mal verwarnt, weshalb er seinen Platz im Zentrum nun für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) räumen muss.

Logischer Ersatz wäre Joshua Kimmich, der zuletzt als Rechtsverteidiger ausgeholfen hatte. Tuchel stellte aber in den Raum, den deutschen Nationalspieler in der Viererkette zu belassen. Um Konstellationen, die zuletzt gut funktioniert hätten, nicht wieder aufbrechen zu müssen.

Tuchel tendiert zu Laimer - großes Lob für Pavlovic

In den vergangenen Partien hatte sich Pavlovic in die erste Elf der Münchner gespielt. Im gebürtigen Münchner, seit 2011 im Verein, sieht Sportdirektor Christoph Freund „ein absolutes Vorbild für unsere Jungs im Campus“.

Auch Tuchel kam am Freitag ins Schwärmen: „Ich freue mich für ihn. Er hatte vom ersten Tag ein Strahlen auf dem Gesicht. Er hat neben den sportlichen Fähigkeiten auch gezeigt, was für ein toller Kerl und Teamkollege er ist. Diese Freude und Dankbarkeit auf dem Platz, auch im Training. Er hat immer so trainiert, wie er spielt.“

Der Youngster selbst gab sich bisher nüchtern und sprach nach dem 3:0 gegen Lazio Rom in der Champions League lieber über die Bereiche, in denen er sich noch verbessern will: im Körperlichen und in der Defensive. Als Vorbild in dieser Hinsicht sieht er „Maschine“ Leon Goretzka.