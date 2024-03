Tuchel verrät auf PK Problem bei Bayern-Neuzugang - und verteilt Lob für Pavlovic und Goretzka

Zudem sprach der am Fuß verletzte Tuchel über die Schwankungen im Spiel von Joshua Kimmich und gab ein Gesundheits-Update zu Kingsley Coman und Leroy Sané. Und er verriet, warum sich Neuzugang Bryan Zaragoza noch so schwer tut. Die Bayern-Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Lob für Entwicklung von Goretzka +++

Über Goretzkas Rolle, der sich bei eigenem Ballbesitz zuletzt teils tief fallen ließ, um das Spiel zu eröffnen: „Er macht das sehr gut. Wenn Goretzka aus der letzten Reihe das Spiel aufbaut, macht er das sehr gut. Er spielt sehr klar, hat ein hartes Passspiel. Er traut sich durch die Lücken zu spielen und eröffnet unser Spiel, was er auf sehr hohem Niveau macht. Das hat jetzt gegen die beiden letzten Gegner gut gepasst. Ich erwarte Mainz klar mit einer Fünferkette und ich denke, die werden uns ein Stück weit spiegeln in der Grundordnung. Aber das dürften auch die Spieler selber entscheiden, es hängt auch davon ab, wie der Gegner sich formiert. Gegen Lazio war es wichtig für die Konter-Absicherung, dass Leon im Mittelfeld war.“

+++ Tuchel über Guerreiro und Davies +++

+++ Tuchel über Kimmichs Schwankungen +++

„Zuletzt war es gegen Lazio gut. Ich hoffe, dass er da anknüpfen kann. Es ist auch ein wenig bezeichnend für seine Saison leider. Er hat herausragende Fähigkeiten, die er im Training auch zeigt. Ich hatte die Hoffnung, dass es über die Seite ihm hilft, freier zu spielen. Das war gegen Leipzig und Rom auch so. Das war sehr gut. Ich hoffe, er knüpft daran an und spürt, dass er als Rechtsverteidiger mehr Freiheiten im Ballbesitz hat als im defensiven Mittelfeld. Gegen Freiburg war es für ihn kompliziert wie für alle.“

+++ Wer ersetzt Pavlovic? +++

+++ Viel Lob für Pavlovic +++

„Ich freue mich für ihn. Er hatte vom ersten Tag ein Strahlen auf dem Gesicht. Er hat neben den sportlichen Fähigkeiten auch gezeigt, was für ein toller Kerl und Teamkollege er ist. Diese Freude und Dankbarkeit auf dem Platz, auch im Training. Er hat immer so trainiert wie er spielt. Man weiß nie, ob so ein junger Spieler das aus dem Training auch unter Wettbewerbsbedingungen unter Druck so zeigen kann. Aber er hat konstant abgeliefert und ist für alle anderen ein feiner Teamkollege. Er gibt jeden Tag Energie. Er ist jemand, den man gerne um sich herum hat. Es ist schön, dass er dies mit der gleichen Qualität und Energie auch auf dem Platz umsetzen kann. Da gebührt ihn das größte Lob.“