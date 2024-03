Brooks trifft und fliegt: Frankfurt distanziert Hoffenheim

Der US-Amerikaner hatte die Kraichgauer zuvor mit seinem Kopfballtreffer (6.) vom ersten Sieg nach sieben erfolglosen Anläufen am Main träumen lassen. Doch Robin Koch (32.), Eric Dina Ebimbe (50.) und Mario Götze (64.) drehten die Partie für die SGE, die nach trübem Februar im März mit dem zweiten Dreier in Folge wieder in die Spur fand. Für die TSG riss nach zwei Siegen der kurze Positivlauf - in der Schlussphase flog auch Hoffenheims Ozan Kabak mit Gelb-Rot vom Platz (78.).