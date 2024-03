Überraschung: Hamann äußert Verständnis für Bayern-Trainer Tuchel

Hamann geht aber auch davon aus, dass der Rekordmeister besser da stünde, wenn Tuchels Wunschspieler von der Klubführung verpflichtet worden wären. Deshalb könne er seinen ehemaligen Mitspieler in der Bayern-Jugend auch verstehen. "Ich kann schon nachvollziehen, warum er sich bei Bayern offenbar nie richtig wohlgefühlt hat", so Hamann weiter: "Er ist in eine Phase geraten, in der der Verein ein Stück weit führungslos war."