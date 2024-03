Hamann kritisiert BVB-Star: "Du musst doch mal dein Hirn benutzen“

Didi Hamann hat mit deutlicher Kritik aufhorchen lassen. Der TV-Experte, der in der laufenden Saison schon mehrfach Bayern-Trainer Thomas Tuchel kritisiert hatte, knöpfte sich am Sonntagabend BVB-Kapitän Emre Can vor - und zweifelte dessen Cleverness an.

Ausgangspunkt für Hamanns Kritik: Eine Szene im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (2:1), in der sich Can aus Hamanns Sicht nicht uncleverer hätte verhalten können.

Hamann: „Du musst doch mal dein Hirn benutzen“

Der BVB-Kapitän war in der 90. Minute beim Stand von 2:1 einen Konter mitgelaufen, der BVB agierte zu diesem Zeitpunkt bereits über 45 Minuten lang nur noch zu zehnt. Can schloss den Konter ungenau ab und bleib anschließend unter Pfiffen im Weserstadion mit einem Krampf liegen. Nach drei Minuten konnte Can wieder weitermachen und agierte fortan als vorderster Angreifer des BVB.

„Er kam nicht mehr zurück, weil er nicht mehr laufen konnte. Danach bekommen sie einen Freistoß gegen sich, 18 Meter vor dem eigenen Tor, wo er seinem Innenverteidiger nicht mehr helfen kann. Da muss ich mich fragen: Als Kapitän, 90. Minute, du spielst schon eine dreiviertel Stunde mit zehn Mann und dann geht er den Konter mit. Da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür“, befand Hamann bei Sky90.

„Du musst doch mal dein Hirn benutzen und wissen, was in der Situation erforderlich ist. Dann setzt du einen Auswärtssieg, der so wichtig ist, aufs Spiel, weil er diesen Konter mitläuft, mit Krampf runtergeht und nicht mehr zurückkommt - als Kapitän von Borussia Dortmund. Das war symbolisch für mich, dass sie aktuell zu wenige Leute haben, auf die sie sich verlassen können.“